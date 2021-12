Porównał Straż Graniczną do SS. Dziennikarz TOK FM usłyszał zarzuty

Sprawa sięga 23 sierpnia. Tego dnia dziennikarz TOK FM Piotr Maślak postanowił odnieść się na Twitterze do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. „Nie potrafię tego nazwać inaczej, strażnicy graniczni, którzy zabraniają dostarczyć wody i dopuścić lekarzy do uchodźców mogą sobie przyczepić naszywki SS” – napisał. Dziennikarz dodał, że SS-mani też wykonywali rozkazy. „A jak Wam każą strzelać do uchodźców też wykonacie rozkaz” – zapytał.

Na wpis dziennikarza zareagował wówczas szef MSWiA, minister-koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Podkreślając, że nigdy nie będzie jego zgody na szarganie dobrego imienia Straży Granicznej, określił porównywanie formacji chroniącej granic Rzeczypospolitej do zbrodniczej SS jako „podłość”. Kamiński zapowiedział wówczas złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

W miniony poniedziałek Piotr Maślak usłyszał zarzuty z art. 212 Kodeksu karnego, w myśl którego: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Czyn ten zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku.