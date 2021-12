Porównał Straż Graniczną do nazistów. Jest zawiadomienie do prokuratury ws. wiceburmistrza Cieszyna

„Zachowanie tego typu godzi w honor i szacunek należne funkcjonariuszom publicznym, a także prowadzi do antagonizowania społeczeństwa wobec służb mundurowych” – podkreślono.

Informację o złożeniu zawiadomienia ws. Przemysława Majora organizacja przekazała za pośrednictwem Twittera. W ocenie Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu, porównanie Straży Granicznej do nazistów podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych polegających na obronie polsko-białoruskiej granicy przed przekroczeniem jej przez migrantów, jest przejawem znieważenia oraz szargania ich dobrego imienia.

Sprawa sięga początku października, kiedy to wiceburmistrz Cieszyna zamieścił na swoim prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook post, w którym napisał: „Niczym się nie różnicie od nazistów. NICZYM". We wpisie oznaczył MSWiA, MON, premiera Mateusza Morawieckiego, Prawo i Sprawiedliwości oraz Straż Graniczną. Załączył link do artykułu serwisu Onet dot. wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz sytuacji wśród migrantów. Zamieścił też dwie fotografie. Na jednej widoczne były dzieci stojące za drutami obozu koncentracyjnego, na drugim dzieci migrantów za drucianym płotem.