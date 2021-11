Poprawki Senatu do ustawy o ochronie granicy. Wiemy, jak zagłosują KO i Konfederacja

W poniedziałek sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała odrzucenie wszystkich poprawek, które Senat wprowadził do ustawy o ochronie granicy państwowej.

W piątek Senat z poprawkami przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Umożliwić miała ona m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Jedna z poprawek senackich przewiduje, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej. Ponadto, według jednej z przyjętych poprawek, przepisy ustawy dotyczące zakazu przebywania stracą moc po trzech miesiącach od jej wejścia w życie.

Katarzyna Lubnauer, poseł Koalicji Obywatelskiej pytana przez polskatimes.pl o to, jak KO zagłosuje w sprawie poprawek Senatu do tej ustawy, powiedziała, że KO, oczywiście, poprze poprawki Senatu.

– Poprawki te idą dokładnie w tym kierunku, w którym my zwracaliśmy uwagę, że obecność dziennikarzy na granicy służy Polsce, ponieważ nie mamy wtedy – po pierwsze – przekazów ze strony białoruskiej jako głównych, a po drugie – nie dochodzi do takich sytuacji, że ważnych fotoreporterów telewizji francuskiej czy niemieckiej zatrzymuje się na granicy, mimo tego, że oni nawet nie wiedzieli, że przekraczają teren stanu wyjątkowego. Należy być silnym wobec silnych, ale trzeba być humanitarnym wobec słabych. W związku z tym obecność organizacji humanitarnych na terenie stanu quasi wyjątkowego, niekonstytucyjnego, powinna być normalną rzeczą. Powinna być możliwość udzielenia pomocy, po to, żebyśmy nie mieli kolejnych zgonów. To kwestia humanitaryzmu i kwestia też wizerunku Polski, więc to, co robi rząd, nie służy Polsce – powiedziała poseł Lubnauer.

Robert Winnicki, poseł Konfederacji, powiedział polskatimes.pl, że Konfederacja poparła tę ustawę i - prawdopodobnie - odrzuci większość poprawek Senatu. - Natomiast zagłosujemy za poprawką, która wprowadza raportowanie i większą jawność, jeśli chodzi o postępy pracy i monitorowania sytuacji na granicy. Chodzi o to, żeby rząd systematycznie raportował to, co dzieje się na granicy - dodał poseł.