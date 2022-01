Poniedziałkowa wichura to dopiero początek. Nadciąga arktyczne powietrze

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej po zawiejach i zamieciach śnieżnych, które w poniedziałek (17 stycznia) przyniósł porywisty wiatr, we wtorek (18 stycznia) będzie już nieco spokojniej. Wiatr osłabnie i tylko na wschodzie kraju będzie jeszcze w porywach sięgał do 60 km/h. Na wschodzie Polski będzie pochmurnie ze słabymi opadami śniegu. Na zachodzie większe przejaśnienia i bez opadów, co zawdzięczać będziemy obecności wyżu znad Europy zachodniej. Będzie nieco chłodniej, temperatura wyniesie od -3°C do 4°C.

W środę (19 stycznia) czekają nas już większe przejaśnienia. Nad ranem, temperatura powietrza wyniesie od -4°C do 3°C, tylko w rejonach podgórskich Karpat może być około -16°C. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 5°C na wybrzeżu, a w rejonach podgórskich do około -3°C. Nad morzem można spodziewać się porywistego wiatru.