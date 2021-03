Poniedziałek Wielkanocny, czyli śmigus dyngus. Co to za święto? Czy trzeba iść do kościoła? Skąd się wzięła tradycja lanego poniedziałku?

Śmigus-dyngus to tradycja, której korzenie sięgają XIV w. Pierwotnie były to dwa święta:

Współcześnie śmigus-dyngus traktowany jest jako zabawa ludowa, popularny jest przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.

Poniedziałek Wielkanocny - czy trzeba iść do kościoła?

Czy w lany poniedziałek należy iść do kościoła? Katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej w czasie świąt nakazanych, a Poniedziałek Wielkanocny się do nich nie zalicza. Oznacza to, że w poniedziałek 5 kwietnia nie trzeba iść do kościoła.