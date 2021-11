Ponadpartyjny projekt ws. szczepień. Dziś spotkanie szefów klubów

Pracodawca z dostępem do informacji o szczepieniu pracownika?

W ubiegłą środę posłowie PiS zapowiedzieli złożenie do Sejmu projektu ustawy dotyczącej szczepień pracowników. Zgodnie z projektem PiS, przedsiębiorca będzie miał prawo zażądać od pracownika okazania certyfikatu covidowego. Gdyby okazało się, że pracownik nie został zaszczepiony przeciw COVID-19, pracodawca mógłby przenieść go do działu, w którym nie będzie miał on styczności z klientami.