Ponad tysiąc interwencji strażaków w Sylwestra. Trzy ofiary śmiertelne

Państwowa Straż Pożarna przekazała, że w Sylwestra i pierwsze sześć godzin Nowego Roku strażacy interweniowali 1140 razy - w tym do 342 pożarów i do 715 miejscowych zagrożeń.

Wielu strażaków PSP, posiadających kwalifikacje ratownika medycznego czy pielęgniarza, pełniło służbę w szpitalach, wspierając personel medyczny w leczeniu chorych na covid-19.

Straż pożarna odnotowała także wyraźny wzrost liczby wyjazdów do tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego. Są to sytuacje, gdy do nagłego zachorowania lub sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu nie może w krótkim czasie dotrzeć zespół ratownictwa medycznego potocznie nazywany karetką pogotowia. Strażacy udzielają na miejscu kwalifikowanej pierwszej pomocy i prowadzą działania ratownicze do czasu przejęcia pacjenta przez podmiot Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2020 roku strażacy wyjeżdżali do takich zdarzeń 3303 razy.