Ponad 85 tys. dzieci zarejestrowano na szczepienie przeciwko Covid-19. Będą zmiany w szczepieniach nastolatków

W poniedziałek rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciwko koronawrusowi dla osób w wieku od 12 do 15 lat.

Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał we wtorek, że dotąd na szczepienie zostało zarejestrowanych nieco ponad 85 tysięcy dzieci w tym wieku . - To jest grupa 2,5 mln osób. To są pierwsze 24 godziny rejestracji. Jeżeli porównany to z rejestracją roczników osób w wieku lat 30, 40 rzeczywiście jest to mniej więcej o połowę, nawet więcej niż połowę mniej – mówił w Radiu Zet pełnomocnik rządu do spraw szczepień.