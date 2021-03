Ponad 80 proc. Polaków nie chce zaangażowania Kościoła w politykę

Skandale pedofilskie zniechęcają do Kościoła

Odnosząc się do skandali pedofilskich w polskim Kościele i tuszowania tych afer przez lata, prawie połowa Polaków (46 proc.) twierdzi, że zniechęca ich to do Kościoła, ale nie wpływa na ich wiarę. Co czwarty badany (26 proc.) przyznaje, że zniechęca go to zarówno do Kościoła, jak i do wiary.