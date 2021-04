Ponad 8 tysięcy nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 60 osób. "Dopiero kolejne dni pokażą w jakim momencie epidemii jesteśmy"

Kolejne dni pokażą w jakim momencie epidemii teraz jesteśmy

- Wyniki, które otrzymaliśmy w czasie świąt, są bardzo optymistyczne- mówił we wtorek rano w Sygnałach Dnia w Radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, jednocześnie dodał, że należy do nich podchodzić z wielką ostrożnością.

Wiceminister resortu zdrowia przyznał, że okres świąteczny jest dość specyficzny, jeśli chodzi o testowanie Polaków, tych zleceń jest mniej. Jak tłumaczył, dopiero w kolejnych dniach będziemy wiedzieli "w jakim momencie epidemii teraz jesteśmy". - Do wyników dziennych z okolicy świąt za bardzo bym się nie przywiązywał - przyznał. Kraska poinformował także, że wczoraj do szpitali na tzw. oddziały covidowe trafiło ponad 800 pacjentów, co jego zdaniem "nie napawa optymizmem". - To efekt poprzednich bardzo dużych dziennych ilości zachorowań. Myślę, że ten tydzień także nie będzie łatwy- prognozował.