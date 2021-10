Ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy. SG zatrzymała 5 imigrantów

Za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy funkcjonariusze Straży Granicznej w sobotę zatrzymali pięciu cudzoziemców. To dwóch obywateli Syrii oraz obywateli Gruzji, Kazachstanu i Białorusi.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią – w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego – obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 1 października prezydent podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni.

Od początku roku Straż Graniczna udaremniła ponad 18 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 7 tysięcy miało miejsce w październiku.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która ma umożliwić konstrukcję zapory w związku z presją migracyjną na granicy z Białorusią. Projekt zgłoszony przez MSWiA był rozpatrywany w trybie pilnym. We wtorek wieczorem Rada Ministrów przyjęła go w trybie obiegowym i tego samego dnia trafił do Sejmu. Senat ma 14 dni na zajęcie się ustawą.