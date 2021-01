Ponad 4,5 mln Polaków w wieku 16-74 lata nigdy nie korzystało z internetu. "Dane pokazują jak dużo jest do zrobienia"

4,51 mln Polaków w wieku 16-74 lata nigdy nie korzystało z internetu. Jeszcze więcej, bo 4,78 mln osób nigdy nie obsługiwało komputera. Lockdown, a także inne ograniczenia życia społecznego i gospodarczego wywołane pandemią pogłębiły cyfrowe wykluczenie. Jak wynika z raportu Federacji Konsumentów pt. „Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych”, najbardziej pogorszyła się sytuacja seniorów, a także uczniów, mieszkańców wsi i niepełnosprawnych.

- Dane zebrane przez ekspertów Federacji Konsumentów pokazują jak dużo jest do zrobienia, by wszyscy obywatele naszego kraju mieli taki sam dostęp do nowoczesnych usług. Ma to szczególne znaczenie w czasie pandemii, gdy coraz więcej instytucji oraz urzędów stawia na cyfryzację- tłumaczy w rozmowie z AIP Michał Herde, Federacja Konsumentów.