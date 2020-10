Ponad 4 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Ostatniej doby zmarły 32 osoby, a od początku pandemi ponad 3 tysiące

- Nasze strategiczne cele na najbliższe tygodnie, to po pierwsze możliwe ograniczenie liczby zgonów i zapewnienie osobom najbardziej narażonym na utratę zdrowia, zgon - czyli naszych seniorów- powiedział premier. - Zapewnienie wydolności służby zdrowia, to po drugie- dodał. Trzeci cel, to utrzymanie gospodarki w możliwie dużym reżimie sanitarnym, ale na obrotach normalnych. Premier poinformował także o wprowadzeniu godzin dla seniorów.