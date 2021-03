Ponad 300 tysięcy dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna trafi dzisiaj do Polski

- W środę wieczorem do Polski trafi 315 tys. dawek szczepionek firmy Moderna- poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Dodał także, że wczoraj do kraju trafiło 670 tysięcy dawek preparatu firmy AstraZeneca.

Więcej szczepień

We wtorek podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w II kwartale chce zwiększyć miesięczną ilość szczepień. - Postawiłem cel, żeby miesięcznie było 10 milionów szczepień. To jest nasz cel, to nasze zadanie, od tego zależy skuteczne zwalczenie epidemii – podkreślił.

– Obiecaliśmy, ze wykonamy 6 milionów szczepień do końca pierwszego kwartału i właśnie dzisiaj się to udało. Do końca drugiego kwartału będzie to 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia zaszczepimy wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić – mówił szef rządu.