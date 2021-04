Ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Ostatniej doby zmarło 571 osób. Morawiecki: Pozostańmy w te święta w domu

Morawiecki: Pozostańmy w te święta w domu

- Jesteśmy dziś w najtrudniejszym momencie walki z koronawirusem. Dlatego chciałbym się do państwa zwrócić z apelem: Pozostańmy w te święta w domu, w gronie najbliższej rodziny, wśród tych, z którymi mieszkamy na co dzień. Wiem jakie to trudne. Wiem, że wszyscy jesteśmy tą sytuacja już bardzo zmęczeni, ale zróbmy to dla naszych bliskich, dla naszych rodzin, dla siebie – zaapelował w piątek premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu opublikowanym na Facebooku.