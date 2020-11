Ponad 25 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 430 osób. Niedzielski: Dzisiejsze wyniki wskazują na stabilizację dziennej liczby zachorowań

W środę resort zdrowia poinformował o 25 221 nowych zakażeniach. Zmarło 430 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował o pozostanie w domach 11 listopada. - Jesteśmy w takiej sytuacji, że zasady bezpieczeństwa są naszym najsilniejszym orężem -apelował.

- Dzisiejsze wyniki wskazują na stabilizację dziennej liczby zachorowań. To ważny moment w przebiegu drugiej fali pandemii. Pilnujmy się- skomentował środowe wyniki minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Mamy 25 221 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (4066), wielkopolskiego (3081), małopolskiego (2947), dolnośląskiego (2661), mazowieckiego (1976), lubelskiego (1449), łódzkiego (1443), pomorskiego (1321), podkarpackiego (1152), opolskiego (910), zachodniopomorskiego (852), kujawsko-pomorskiego (792), lubuskiego (791), podlaskiego (662), warmińsko-mazurskiego (618), świętokrzyskiego (500)- podało w środę 11 listopada Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 75 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 355 osób. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 618 813. do tej pory zmarło 8 805 zakażonych koronawirusem. W ciągu doby wykonano ponad 53,2 tys. testów.

Dzienny raport o koronawirusie: zajęte łóżka COVID-19 – 21 521 z 33 603 dostępnych

dostępnych zajęte respiratory - 1 975 z 2 569 dostępnych

dostępnych osoby objęte kwarantanną – 431 104

osoby objęte nadzorem epidemiologicznym – 36 263

osoby, które wyzdrowiały – 242 875

Powoli zbliżamy się do realizacji stabilizacji ścieżki zachorowań - Jeżeli popatrzymy na trendy, z którymi mamy do czynienia to ten wzrost zakażeń stopniowo maleje. Powoli zbliżamy się do realizacji stabilizacji ścieżki zachorowań – przekonywał, podczas konferencji na Stadionie Narodowym minister zdrowia Adam Niedzielski, apelując, przy tym o pozostanie w domach 11 listopada.

- Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym został uruchomiony kilka dni temu, dziś dostępnych jest w nim 300 łóżek. W szpitalu są już pacjenci. W niedzielę zostanie oddanych kolejne 200 łóżek. Prace będą trwały do osiągnięcia docelowej liczby łóżek – wyliczał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Jak dodał, szpitale tymczasowe „są naszą ostatnią linią obrony”. - One nie są po to, żeby zastąpić szpitale stacjonarne, ale po to, żeby ratować system służby zdrowia na wypadek przeciążenia system – tłumaczył.

Czeka nas pulsacyjne wychodzenie z epidemii. Będzie trwać kilka lat - Dzieci przyniosły koronawirusa ze szkół, od nich zarazili się rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi. I statystyki poszybowały -

mówi w rozmowie z DZ dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, pediatra, immunolog, specjalista ds. szczepień i dodaje: - My jesteśmy teraz w opóźnionej pierwszej fali, bo skuteczny wiosenny lockdown spowodował, że zakażeń było po kilkaset dziennie. To odsunęło zagrożenie, ale go nie zlikwidowało. Otwarcie szkół jesienią zmieniło radykalnie sytuację, mimo ostrzeżeń ekspertów, by zastosować od razu nauczanie zdalne lub hybrydowe.

Pytany o to jak długo Polacy będą czekać na szczepionkę, doktor "schładza te emocje".- W grudniu, może w styczniu, szczepionka przejdzie rejestrację w USA, a potem czeka nas druga procedura europejska. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Dodatkowo, szczepionka wymaga przechowywania w bardzo niskich temperaturach, minus 70-80 stopni, co poważnie zwiększa koszty oraz utrudnia dystrybucję- podsumowuje.

