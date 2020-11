Ponad 22,5 tysiąca nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarły 273 osoby. Dzisiaj naprawdopodobniej poznamy decyzję rządu w sprawie obostrzeń

Niska temperatura ciała i ból oczu - to nowe, nietypowe objawy koronawirusa. Jak jeszcze może objawiać się COVID-19?

Gorączka, kaszel, brak węchu czy smaku - to objawy zakażenia koronawirusem, o których mówi się od początku trwania pandemii. Jednak z biegiem czasu i z wzrastającą liczbą zakażeń samopoczucie chorych na COVID-19 wskazuje na to, że nie tylko dotychczas znane objawy nie występują u pacjentów, ale, co więcej, pojawiają się zupełnie nowe syndromy świadczące o zakażeniu. Do nietypowych objawów koronawirusa należą m. in. niska temperatura ciała - 35 stopni Celsjusza, ale także ból oczu. Sprawdź, jakie jeszcze nietypowe symptomy zakażenia koronawirusem pojawiają się u niektórych pacjentów?