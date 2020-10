Ponad 2 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. 219 zajętych respiratorów i ponad 150 tysiecy osób na kwarantannie

Mniej jeździsz, zapłacisz niższe OC. Co na to polscy kierowcy?

Amazon, Aliexpress czy Allegro notują rekordowe obroty. Co dalej czeka handel?

Mniej jeździsz, zapłacisz niższe OC. Co na to polscy kierowcy?

Amazon, Aliexpress czy Allegro notują rekordowe obroty. Co dalej czeka handel?

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi obecnie 102 080. Do tej pory zmarło 2 659 osób.

Naukowcy z University College London na łamach czasopisma „PLOS Medicine” ogłosili, że utrata węchu to jeden z najważniejszych symptomów Covid-19. U czterech z pięciu osób skarżących się na utratę węchu lub smaku wykazano obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Co więcej, 40 proc. chorujących nie miało ani gorączki, ani kaszlu. Właśnie dlatego brytyjscy naukowcy postulują, by uznać zaburzenia zmysłu węchu i smaku za wiarygodny objaw Covid-19. Całość przeczytasz TUTAJ.