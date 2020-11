Ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń. Zmarły 92 osoby

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 15 578 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarły 92 osoby. Przypomnijmy, w związku z dużą liczbą nowych zakażeń, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada.

Mamy 15 578 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2218), małopolskiego (1746), kujawsko-pomorskiego (1379), śląskiego (1362), wielkopolskiego (1256), łódzkiego (1180), podkarpackiego (1049), lubelskiego (1043), pomorskiego (967),dolnośląskiego (737), warmińsko-mazurskiego (582), zachodniopomorskiego (572), podlaskiego (543), opolskiego (355), lubuskiego (295), świętokrzyskiego (294) - podał w poniedziałek resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 85 osób. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 395 480. Natomiast do tej pory zmarło 5 875 zakażonych.

Dzienny raport o koronawirusie: zajęte łóżka COVID-19 – 17 223 z 24 807 dostępnych

zajęte respiratory - 1 453 z 1 916 dostępnych

osoby objęte kwarantanną – 435 343

osoby objęte nadzorem epidemiologicznym – 46 844

osoby, które wyzdrowiały – 154 413

Zamknięte cmentarze - Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami to musimy planować nie tylko najbliższych parę dni, ale myśleć o tym, co za tydzień, za miesiąc - mówił premier i oznajmił, że zarówno dzień przed Wszystkich Świętych, dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny - cmentarze będą zamknięte - dodał.[/cyt]

- Liczyliśmy, że ta liczba zarażeń będzie malała, ale ona z dnia na dzień rośnie. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby rosłą dalej- dodał. Premier tłumaczył, że pojawia się ryzyko, że jeśli dziś osoba poszłaby na grób męża czy żony, to za trzy tygodnie mogłaby dołączyć do tego zmarłego. - Tradycja jest mniej ważna niż życie- powiedział.

Tylko testy molekularne dają jednoznaczny wynik. Ile kosztują? - Tylko testy molekularne są w stanie dać jednoznaczny wynik dotyczący zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2- tłumaczy w rozmowie z AIP Agnieszka Staniszewska, Kierownik ds. komunikacji i PR INVICTA.

Na rynku dostępne są również testy serologiczne, które dzielimy na testy immunochromatograficzne (wariant testu serologicznego) – tak zwany test kasetkowy (LFIA), testy immunoenzymatyczne (ELISA) oraz zautomatyzowane testy chemiluminescencyjne (CELIA).

- Testy serologiczne są badaniem pomocniczym stosowanym w diagnostyce infekcji. Polegają na identyfikacji przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-COV-2 – przeciwciał IgM, IgA oraz IgG- tłuamczy. "Może nas czekać głęboka zapaść systemu ochrony zdrowia" Zawody medyczne wystosowały apel do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego apel w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii.

Apel powstał w wyniku "nasilającej się w niepokojący sposób drugiej fali epidemii". Z tego powodu prezesi samorządów zawodów medycznych wystosowali apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie wszelkich mieszczących się w zakresie prerogatyw obu urzędów działań zmierzających do poprawy działania systemu ochrony zdrowia oraz do zapewnienia pracownikom medycznym jak najlepszych warunków świadczenia pacjentom pomocy medycznej- napisano.

Samorządy medycznych zawodów zaufania publicznego uważają, że jest kilka spraw o fundamentalnym znaczeniu dla systemu ochrony zdrowia, które trzeba pilnie wprowadzić, aby umożliwić dalsze jego działanie.

