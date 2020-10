Ponad 12 tysięcy nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 168 osób, a od początku pandemii 4 019 zakażonych

Szef rządu wyjaśnił, że większość powiatów jest już w czerwonej strefie. "Już dzisiaj jest to ok. 75-80 proc., więc takie rozróżnienie powoli robi się bezprzedmiotowe" - mówił.

„Statystyka to nie wszystko. Każdy poszczególny przypadek, każdy poszczególny człowiek to wartość sama w sobie. Staramy się ratować każde życie i stąd to wypośrodkowanie naszej strategii, między tymi, którzy chcieliby całkowitego lockdownu, a tymi negacjonistami, którzy nie chcieliby zamykać niczego” – premier Morawiecki stwierdził w programie.

- To jest sytuacja z którą mieliśmy do czynienia wiosną. Wtedy z przedsiębiorcami i organizacjami branżowymi opracowaliśmy protokoły bezpieczeństwa. Dziś musimy do nich wrócić i je przypomnieć. Ustawa jest do tego dobrym kierunkiem – tłumaczyła.

Jednocześnie dodała, że "od ubiegłego piątku rozmawia z firmami i będzie apelować do wszystkich posłów i posłanek, aby w swoich okręgach wyborczych robili podobnie". - Trzeba rozmawiać z firmami i analizować te restrykcje, które są potrzebne do ograniczenia transmisji wirusa – dodała.

Dopytywany o to czy 2 listopada mógłby być dniem wolnym od pracy stwierdził kategorycznie, że nie. Jak tłumaczył, "takie rozwiązanie niosłoby ryzyko zwiększenia kontaktów społecznych oraz skłoniło więcej ludzi do wyjazdów na tzw. długi weekend ".

Pytany przez dziennikarzy o 1 listopada, minister zdrowia odpowiedział, że nie "wyobraża sobie zamknięcia cmentarzy". - To święto jest zakorzenione w polskiej kulturze. Namawiamy do tego, żeby wizyt nie kumulować 1 listopada, tylko starać się je rozkładać systematycznie - tłumaczył oraz przypomniał, że podczas wizyty na cmentarzu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba będzie można rozbudować go do 500, a nawet 1000 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. - Szpital jest budowany w pomieszczeniach w koronie Stadionu Narodowego. To duże pomieszczenia po to, żeby personel medyczny miał dostęp do dużej liczby pacjentów - mówi Michał Dworczyk.