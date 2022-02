Ponad 100 tys. martwych ryb u wybrzeży Francji. Właściciel statku się tłumaczy, ekolodzy mu nie wierzą

Grupa Pelagic Freezer-Trawler Association, która reprezentuje właściciela statku rybackiego, firmę Parleviliet & Van der Plas, przekazała w oświadczeniu, że sieć FV Margiris pękła w czwartek rano około godz. 6:00 czasu lokalnego. W komunikacie zaznaczono, że było to „bardzo rzadkie zdarzenie”, do którego miało dojść w okolicach Zatoki Biskajskiej, położonej pomiędzy północnym wybrzeżem Półwyspu Iberyjskiego a południowo-zachodnim wybrzeżem Francji. „Zgodnie z prawem UE zostało to odnotowane w dzienniku pokładowym statku i zgłoszone władzom państwa bandery, Litwy” – napisano.

Członkowie Sea Shepherd France zrobili zdjęcia ryb. W rozmowie z agencją Reuters grupa ekologów oceniła, że ryby spuszczono do oceanu nielegalnie. Według Sea Shepherd France, miała być to próba pozbycia się przez statek ryb, których nie chciano przetworzyć. Jest to praktyka niezgodna z unijnymi przepisami. Błękitki są używane m.in. do produkcji paluszków rybnych, oleju rybnego oraz mączki.