Ponad 100 000 osób pobiegnie dla tych, którzy biegać nie mogą

Na liście uczestników Wings for Life World Run jest już 7800 Polaków. Rejestracja pozostaje otwarta do dnia imprezy! Start 9 maja o 13:00, w dowolnej lokalizacji na świecie, umożliwi aplikacja mobilna Wings for Life World Run, a biegowych emocji w słuchawkach dostarczy motywujące audio-show. Głosów do polskiej wersji komunikatów udzielili: Adam Małysz – kierowca wirtualnego Samochodu Pościgowego, Monika Pyrek i Łukasz Stasiak.

Zbliża się 8. edycja imprezy, która podbiła serca entuzjastów aktywności fizycznej i niesienia dobra. W tym biegu ruchomą linię mety wyznacza Samochód Pościgowy wyruszający 30 minut po starcie uczestników. Biorący udział mogą przebiec 5 km, półmaraton, a nawet pokonać dystans ultra. W Wings for Life World Run zwycięzcą jest każdy! Zapisy będą otwarte do 9 maja na www.wingsforlifeworldrun.com. Opłata za start w App Run wynosi 70 zł i w całości przeznaczana jest na badania Fundacji Wings for Life, które mają pomóc w wynalezieniu metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. W drugi weekend maja strona internetowa wydarzenia zamieni się w centrum relacji na żywo z globalnej rywalizacji. Polskę będą reprezentować utytułowani zawodnicy. Do startu w Warszawie szykuje się Bartosz Olszewski znany jako @warszawskibiegacz (zwycięzca biegu w Polsce, Kanadzie i Mediolanie) i Dariusz Nożyński (trofeum w Polsce i USA). W Łodzi o zwycięstwo powalczą Dominika Stelmach (globalna rekordzistka, zwyciężczyni biegu na 4 różnych kontynentach) i Tomasz Osmulski (triumfator ostatniego Biegu Flagowego w Poznaniu). W Wielkopolskim Parku Narodowym z drużyną wystartuje Grzegorz Urbańczyk (zwycięzca I. edycji w 2014 roku).

Polacy wezmą udział w imprezie również poza granicami kraju. W Pakistanie, podczas trekkingu w stronę Laila Peak, symbolicznie do biegu dołączy Andrzej Bargiel. W Chamonix we Francji wystartuje Beata Sadowska. Adam Małysz, znany wszystkim uczestnikom jako „Kapitan Wąs” – kierowca Samochodu Pościgowego również planuje start za granicą. Lokalizacja jego biegu pozostaje na razie niespodzianką i ma zostać ujawniona dopiero podczas sobotniego livestreamu na Facebooku Wings for Life World Run, który odbędzie się w sobotę, 8 maja o 10:00.

Poza aspektem sportowym, charytatywne wydarzenie dostarczy mnóstwa pozytywnych emocji i wzruszeń. W 6 lokalizacjach w całej Polsce do biegu staną uczestnicy w egzoszkieletach. Udział zapowiedział para-kolarski Mistrz Świata Arkadiusz Skrzypiński. W Ciechocinku na wózku inwalidzkim dołączy Katarzyna Ginalska-Wojtaszek, prezes fundacji Jedyna Taka. W Szczecinie kibicować będzie można Monice Pyrek, która pobiegnie z jednym ze zwycięzców konkursu zorganizowanego przed startem. Drugiemu towarzyszyć będzie kierowca rajdowy, Kuba Przygoński.

Wśród przybywających z dnia na dzień nazwisk na liście startowej można znaleźć pokaźne grono ambasadorów ze świata sportu i kultury, m.in.: Alana Andersza (aktor), Dziarmę (wokalistka), Macieja Janowskiego (żużlowiec), Magdę Stysiak (siatkarka). - Świat nadal potrzebuje trochę czasu, by wrócić do normalności. Wings for Life World Run po raz drugi wystartuje wyłącznie dzięki aplikacji mobilnej, ale zadbamy, by uczestnicy poczuli atmosferę jedności i wspólnie mogli przeżywać biegowe emocje, których tak bardzo już wszystkim brakuje. – zapewnia Paweł Januszewski, dyrektor sportowy Wings for Life World Run. Od pierwszej edycji Wings for Life World Run w 2014 roku, w biegu uczestniczyło 700 000 osób, reprezentujących 195 narodowości, a Fundacja zgromadziła prawie 30 milionów euro. Ufundowane terapie już teraz zaczynają przynosić pierwsze rezultaty. Więcej o sukcesach Wings for Life przeczytasz na www.wingsforlife.com.

Polacy najaktywniejsi w Europie