Pomysły na spacer w woj. mazowieckim. Gdzie warto się wybrać w weekend 13 - 14 listopada? 10 najciekawszych tras

Trasy spacerowe w woj. mazowieckim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. mazowieckim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 13 listopada w woj. mazowieckim ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 14 listopada w woj. mazowieckim ma być 8°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%.

Początek trasy: Józefów

Stopień trudności: 1

Dystans: 5,36 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 275 m

Spacerowiczom trasę poleca Szymek84

Rezerwat przyrody Morysin – tak nazywa się ten niezagospodarowany obszar położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego. Od zachodu ograniczają go uprawne pole, pole golfowe i ulica Zygmunta Vogla. Przy dochodzącej do niej bocznej błotnistej i wyboistej drodze, zaraz za jeziorkiem, można zostawić samochód. I pieszo lub rowerem wybrać się na spotkanie z przyrodą. Nawet jeśli stan drogi wcale nie zachęca do spaceru.