Pomysły na kreatywne zabawy na plaży. Co stworzyć z piasku, muszelek i kamieni? Oto prawdziwe dzieła. Zobacz zdjęcia i się zainspiruj JK

Pomysłów na produktywne spędzenie czasu na plaży jest całe mnóstwo. Poza czytaniem książek można zrobić coś kreatywnego np. rzeźbić w piasku. Okazuje się także, że wykorzystując to, co oferuje plaża: kamyki, patyczki i muszle, jesteśmy w stanie stworzyć prawdziwe arcydzieła. Oczywiście przyda się do tego szczypta talentu, którego nie brak Annie Chan. Amerykanka zamieściła na Instagramie fotografie swoich dzieł, które w całości zbudowała z muszelek. Zobaczcie je w galerii.