Pomysł na Walentynki 2021? Be Happy Museum! [ZDJĘCIA] Warszawa: W stolicy otworzyło się muzeum szczęścia

W centrum handlowym Atrium Reduta otworzyło się wyjątkowe miejsce dla fanów zdjęć – Be Happy Museum. Jest to pierwsze takie miejsce na mapie Warszawy (czwarte w Polsce). Wszyscy, którzy uwielbiają media społecznościowe i zdjęcia w niecodziennych aranżacjach, będą zachwyceni. To także doskonała propozycja na spędzenie czasu z rodziną. Szczegóły w artykule poniżej.

Be Happy Museum zwane też Muzeum Szczęścia i Iluzji to nie lada gratka dla wszystkich miłośników zdjęć i dobrej zabawy. Znajdziecie tam kolorowe tła, fantazyjne kształty i kilkadziesiąt autorskich scen, które mogą przyprawić was o zawrót głowy. Każdy element umożliwia niezliczoną ilość ujęć, zatem każda fotografia zależy wyłącznie od waszej wyobraźni. - Prezentujemy zupełnie nowy w naszym kraju styl sztuki – sweet art. U nas można robić zdjęcia i bawić się fotografią. To miejsce jest tak naprawdę przeznaczone dla każdego - dla rodzin, dla ludzi, którzy kochają Instagrama, Tik-Toki, social media oraz dla tych, co chcą robić profesjonalne sesje – wyjaśnia Kacper Kleban, kierownik Be Happy Museum Warszawa. Wyjątkowe scenerie Blisko 800 metrów kwadratowych wypełnionych zostało przede wszystkim pastelowymi barwami, które sprawiają, że czujemy się jak w bajkowej krainie. Na fanów czerni i bieli czekają z kolei monochromatyczne pokoje. W każdej ze scenerii znajdziecie różne gadżety, które nie tylko nadadzą charakteru waszym fotografiom, ale także sprawią, że każde ujęcie może być zupełnie inne. Tak naprawdę wszystko zależy tylko i wyłącznie od waszej inwencji twórczej.

- Mamy przykładowo karuzelę jednorożców, mamy budkę z lodami, samochód taki jak w amerykańskich filmach, mamy garderobę Hollywood, są owocowe huśtawki – wylicza Kacper Kleban. Można także zamienić się w warszawską syrenkę, porzucać pieniędzmi, schować się w różowym więzieniu, odpocząć w wannie z kwiatami czy przejść przez tęczowy tunel. Zobacz wideo z wizyty w Be Happy Museum Warszawa:

- Przestrzeń jest ogromna, trudno opisać ją w słowach. Najlepiej jest tu przyjść i się przekonać. Nawet zdjęcia tego do końca nie oddają, jak to wygląda w rzeczywistości – dodaje kierownik Be Happy Museum Warszawa.

Jedną z największych atrakcji są baseny pełne kulek. To marzenie pewnie większości dzieci a także niepełnione pragnienia rodziców. Niestety ze względu na pandemię i konieczność utrzymania reżimu sanitarnego, z tych scenerii na razie nie można skorzystać.

Co ciekawe, każda wizyta w muzeum może przynieść nowe doświadczenia, ponieważ ekspozycja będzie systematycznie zmieniania i wzbogacana o dodatkowe elementy. Warszawskie Muzeum Szczęścia i Iluzji znajdziecie na pierwszym piętrze w centrum handlowym Atrium Reduta. - Jesteśmy pierwszymi tego tymi muzeami w całej Polsce. Mamy punkty w Warszawie, Zakopanem, Poznaniu i Szczecinie. Wszystkie punkty różnią się od siebie. Więc zapraszamy serdecznie do każdej lokalizacji – wyjaśnia Kleban. Obostrzenia związane z pandemią Pandemia koronawirusa nie odpuszcza, ale rząd powoli luzuje obostrzenia. W związku z tym, Be Happy Museum jest czynne, ale w odpowiednim reżimie sanitarnym. Zatem nie można skorzystać na razie ze wspomnianych basenów z kulkami. Przed wejście trzeba zdezynfekować ręce, zdjąć okrycie wierzchnie i na czas przemieszczania się po obiekcie należy mieć maseczkę. Są jednak dobre wiadomości – podczas robienia zdjęć, możemy ją zdjąć. Oznacza to, że mimo pandemii, wszyscy goście będą mogli mieć niepowtarzalne zdjęcia w wyjątkowych sceneriach, bez zasłoniętych ust i nosa.

- W Be Happy Museum otwiera się wyobraźnia, otwiera się kreatywność i po prostu wychodzi się stąd szczęśliwym. Jeśli widzi się te wszystkie scenki, jeśli można sobie wyobrazić siebie w tej scence, zrobić fajne zdjęcie, naprawdę można wyjść z szerokim uśmiechem na ustach – podsumowuje Kacper Kleban. Be Happy Museum Warszawa – cennik

Od poniedziałku do piątku: ulgowy – 30 zł, normalny – 35 zł

W weekendy: ulgowy - 35 zł, normalny – 40 zł

Dzieci poniżej 3 roku życia wchodzą za 1 zł pod opieką dorosłych Nie tylko pamiątkowe zdjęcia Jak zapowiedziała Jowita Pałczyńska, właścicielka i pomysłodawczyni Be Happy Sweet Art & Illusion Museum, warszawska atrakcja nie będzie tylko miejscem do robienia zdjęć. W przyszłości pojawi się także strefa Sweet Cafe, w której będzie można skosztować na przykład Różowego Latte. Stolica będzie również pierwszym miejscem, gdzie otwarty zostanie stacjonarny Be Happy Shop, czyli firmowy gift shop z setkami różowych gadżetów, ubraniami i słodyczami z linii Be Happy Museum.