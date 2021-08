Pomorze: morderca ponownie przed sądem. Obrona wnosi o zmniejszenie wyroku

Morderstwo w miejscowości Rożental

Do morderstwa doszło w styczniu 2019 r. w miejscowości Rożental. Mężczyzna włamał się do jednego z domów. Złodziej zostawił buty na przedpokoju i cicho wszedł na strych. Właściciel jednak się obudził i podjął próbę zatrzymania złodzieja. Ten zadał mu kilka ciosów nożem. 57-letni właściciel mieszkania zmarł, a morderca uciekł z miejsca zdarzenia.

Kim był sprawca?

Oskarżony został 46-letni wówczas obywatel Mołdawii. Udało się go zatrzymać kilka dni po zabójstwie, w innych sprawach. Był podejrzewany o włamanie do innego domu, rozbój na kobiecie podczas joggingu oraz gwałt na 17-latce. Do przestępstw doszło w dwa dni, w kilku miejscowościach na Pomorzu.

46-latek przyznał się do włamań i rozboju, ale zaprzeczył w sprawie gwałtu. W grudniu 2020 r. sąd uznał go za winnego dokonania wszystkich zarzucanych mu czynów. Skazał mężczyznę na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 30 latach.