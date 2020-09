Pomoc dla twórców i artystów. Ministerstwo Kultury chce, by we wrześniu 2020 ruszył nabór wniosków. Kto skorzysta? Ile można dostać?

- Jakiej wysokości wsparcie jednostkowe będzie mogło wynosić?

- Samorządowe instytucje kultury uzyskają rekompensaty w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019, a przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019.

- Co z twórcami i artystami, którzy nie są objęci mecenatem? Na jaką pomoc państwa mogą liczyć? Jakiej pomocy dotychczas udzielono twórcom i artystom w ramach "tarczy"?

- W ramach dotychczasowego wsparcia dla ludzi kultury w czasie epidemii polski rząd udzielił m.in.: wielomilionowej pomocy dla przedsiębiorstw z branży kultury, NGO-sów, osób samozatrudnionych i na umowach cywilno-prawnych w ramach Tarczy Antykryzysowej (dotacje, dopłaty do utrzymania miejsc pracy, postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (do kwoty 5 tys. zł), wakacje kredytowe, zwolnienia z podatków lokalnych). W MKIDN utworzono specjalny program „Kultura w sieci” z rekordowym budżetem 80 mln zł, zwiększono środki (o 55 mln zł, do 390 mln zł) i wprowadzono zmiany w regulaminach Programów Ministra dostosowujące procedury rozliczania projektów do obecnej sytuacji m.in. poprzez możliwość przeniesienia działań do Internetu, zmian w harmonogramach oraz obniżenia wkładu własnego, czterokrotnie zwiększono pulę stypendiów ministra, kilkadziesiąt razy wzrósł budżet na pomoc socjalną (przyznano już ok. 9000 zapomóg). Specjalne wsparcie otrzymała też branża filmowa, opiekunowie Pomników Historii i miejsc światowego dziedzictwa UNESCO, z dopłat do wynagrodzeń mogły skorzystać również instytucje kultury. Łączna wartość wsparcia dla sektora kultury przed powołaniem Funduszu Wsparcia Kultury była szacowana na ponad 5 mld zł.