Pomoc dla przedsiębiorców uzależniona od przestrzegania przepisów epidemiologicznych. "Kiedy dochodzi do naruszenia przepisów?"

– Sanepid kontroluje firmę np. z branży fitness. Nakłada na przedsiębiorcę karę, uznając, że nie stosuje się do ograniczeń. Ten uważa jednak, że jego klienci, korzystają z oferty klubu zgodnie z zawartą w rozporządzeniu dyspozycją o wyłączeniu od zakazu prowadzenia działalności – np. są sportowcami- zauważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. - Dochodzi do sporu, który ostatecznie rozstrzygnie sąd- dodaje.

Jednak jak tłumaczy, stanie się to dopiero za jakiś czas, a już dziś przedsiębiorca ma zadeklarować, czy naruszył przepisy, czy nie. - Takie sytuacje stwarzają niebezpieczeństwo ignorowania przez urząd zasady domniemania niewinności – komentuje.

Rzecznik MŚP interweniował 30 listopada 2020 r. o wydanie objaśnień prawnych do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które to 17 grudnia 2020 r. przekazało sprawę Ministerstwu Zdrowia. Natomiast 19 stycznia 2021 r. Biuro Rzecznika MŚP wysłało do resortu zdrowia ponaglenie o wydanie decyzji.