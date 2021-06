Pomnik Jana Olszewskiego w Okuniewie i pomnik Solidarności w Warszawie - czyli dwie rocznice 4 czerwca różniące polityków

4 czerwca 1989 roku Polacy mieli okazję wziąć udział w pierwszych częściowo wolnych wyborach do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu w historii Polski po II wojnie światowej. Partia komunistyczna, która rządziła Polską od końca II wojny światowej, musiała ustąpić, a kilka miesięcy później przestała istnieć.

5 kwietnia 1989 r. zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Z ustaleń, które zostały przypieczętowane 7 kwietnia zmianą Konstytucji PRL wynikało, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne i koncesjonowane ugrupowania chrześcijańskie miały zagwarantowane 65 procent miejsc w Sejmie. W wolnych wyborach do obsadzenia było 35 procent mandatów poselskich i wszystkie 100 senatorskich. W założeniu miało to gwarantować koalicji rządowej utrzymanie się u władzy. Jednak w efekcie przyczyniło się do obalenia rządów komunistycznych.

Z okazji 32. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów u zbiegu Świętokrzyskiej i Kopernika prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz liderka białoruskiej opozycji, prezydent elekt tego kraju Swiatłana Cichanouska odsłonili pomnik "Solidarności".