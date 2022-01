Pomnik Błękitnego Generała w Warszawie!

Podstawy polskiego harcerstwa czy Polskiego Czerwonego Krzyża, które współtworzył, dały asumpt do powstania prężnych organizacji społecznych o stuletniej już dziś tradycji, powszechnie znanych i szanowanych. To doskonały wzorzec dla młodego pokolenia Polaków, którego patriotyczny i wychowawczy rozwój stanowił zawsze dla generała istotny fragment działalności.

Ceniony w stolicy Polski, ceniony w całym kraju, niezwykle serdecznie przyjmowany przez amerykańską Polonię, dodawał otuchy żołnierzom i cywilom, inspirował duchownych i świeckich, leciwych weteranów zrywów powstańczych jak i akademicką młodzież. Zwalczał totalitaryzm nazistowski i komunistyczny. Swoją postawą przyczynił się do obrony Warszawy przed zajęciem jej przez barbarzyńskie oddziały bolszewickie.

Pomnik generała Józefa Hallera powstaje staraniem Fundacji Inicjatyw Patriotycznych, która kontynuuje działania podjęte wcześniej przez Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych i Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”, przy współudziale Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Pomysł lokalizacji pomnika został już wcześniej wpisany w Plan Rewitalizacji Placu Hallera w miejscu postawionej 4 lata temu tablicy pamiątkowej.