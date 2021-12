Południowa Obwodnica Warszawy. Tunel na Ursynowie oddany do użytku Anna Piotrowska

Południowa obwodnica warszawy Fot. Szymon Starnawski / Polska Press

Ostatni odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z najnowocześniejszym tunelem drogowym w Polsce został w poniedziałek oddany do użytku. – Jestem przekonany, że ta droga i tunel przyczynią się nie tylko do rozwoju i zwiększenia komfortu życia mieszkańców Warszawy, Mazowsza i całej Polski, ale także do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.