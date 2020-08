Południowa Obwodnica Warszawy. Trwają prace na budowie drogi szybkiego ruchu S2. Pod koniec roku otwarcie dwóch odcinków

Trwają prace na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. - Na święta Bożego Narodzenia przejedziemy tą drogą - tak o dwóch odcinkach obwodnicy Warszawy mówi dyrekcja GDDKiA. Ekspresówka przez Wilanów i Wawer jest niemal gotowa. Ślimaczy się jedynie Astaldi, które dostało dodatkowy czas na dokończenie tunelu pod Ursynowem. Mają czas do połowy przyszłego roku. Czy zdążą?

"Autostrada", a tak naprawdę droga szybkiego ruchu (S2), przecinająca Warszawę, pierwotnie miała być gotowa pod koniec sierpnia. Wykonawcy zgłosili roszczenia z powodu m.in. skutków koronawirusa, opóźnieniu w wydaniu pozwoleń czy - jak w przypadku odcinku na Wawrze - dodatkowych próśb od drogowców, którzy dołożyli nowy wiadukt kolejowy dla postępującej równocześnie inwestycji PKP. Kiedy przejedziemy Południową Obwodnicą Warszawy? - Plan jest taki, żeby w tym roku oddać drogę (S2) od węzła Przyczółkowa do węzła Lubelska. Liczę na to, że za cztery miesiące, na święta Bożego Narodzenia, przejdziemy tą drogą. Tunel pod Ursynowem powinien być gotowy w połowie przyszłego roku – mówi nam Tomasz Żuchowski, p.o. dyrektora GDDKiA. Tak wygląda budowa obwodnicy Warszawy

W piątek 21 sierpnia zajrzeliśmy na budowę wszystkich trzech odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). W sumie w budowie pozostaje aż 18,5 km drogi. Prace podzielono na trzy części: A - od węzła „Puławska”, fragment z tunelem pod Ursynowem (4,6 km); B - od węzła „Przyczółkowa”, z mostem na Wiśle (6,5 km) i C - od węzła „Wał Miedzeszyński” do połączenia z autostradą A2 na węźle „Lubelska” (7,5 km). Wartość całego zadania to 2,7 mld zł.

Estakada i łącznik z A2 Na początek pojechaliśmy w kierunku przyszłego węzła Lubelska. Tam obwodnica Warszawy połączy się z gotowym już odcinkiem autostrady A2, w kierunku Mińska Mazowieckiego. Termin oddania drogi przesunięto na 22 grudnia, ponieważ GDDKiA kazała wykonawcy – firmie Warbud – za dodatkowe 13 mln zł dobudować wiadukt pod inwestycję kolejarzy, poszerzenie o dwa tory linii otwockiej.

Wiadukt, jak mówi Artur Raczek z Warbudu, to ponad 30 proc. wartości całego zadania. Jego postawienie kosztuje ok. 200 mln zł. Przy nim prace potrwają najdłużej. Jeśli chodzi o dalszy odcinek od wiaduktu do połączenia z autostradą A2 (węzeł Lubelska) to stan zaawansowania wynosi 92 proc. Betonowa nawierzchnia jest już ułożona. Zamontowane są barierki. Wydaje się, że wystarczy wymalować pasy ruchu i zamontować niektóre znaki.

- Wykonawczo termin wydaje się realny – mówi Raczek, zaznaczając, że zmiany w prawie budowlanym, które wchodzą w życie jesienią utrudnią obieg dokumentów i procedurę odbiorową. Wykonawca narzeka też na problemy spowodowane Covidem. Na skutek pandemii z budowy wyjechało ok. 20 proc. pracowników, głównie z Ukrainy. We wrześniu Warbud otworzy dwa wiadukty nad POW, w ciągu ulicy Patriotów. W listopadzie chce złożyć do WINB (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego) wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Co ciekawe, wraz z S2 otwarty zostanie węzeł Lubelska, łączący obwodnicę, trasę S17 i A2, mimo że kontraktowy termin zakończenia budowy węzła upływa w marcu przyszłego roku. - Liczymy na to, że uda się spiąć te odcinki do końca roku. Wiedząc co jest do zrobienia i patrząc na pogodę, myślę jest to realne – tłumaczy dyrektor GDDKiA. Wtórują mu przedstawiciele wykonawcy - PORR. Na budowie wygląda, że droga jest już niemal gotowa. Wykonawcy twierdzą, że węzeł ukończono w 85 procentach.

Przejechaliśmy nowym mostem Najmniej pytań było do odcinka B, wraz z którym powstaje most na Wiśle. Za kilka dni połączona zostanie prawa nitka, na lewej układana jest nawierzchnia. W sumie będą tu po cztery pasy ruchu w każdą stronę, po pasie więcej niż na pozostałej części obwodnicy.

Odcinki drogowe na Wawrze i w Wilanowie są już ukończone. W sumie stopień zaawansowania inwestycji to 90 proc. - Czekamy na kontrolę WINB. Brakujące procenty są na moście. Z końcem tego roku ruch powinien być puszczony na tym odcinku – mówi Bartosz Sawicki rzecznik wykonawcy, firmy Gulermak. Jak słyszymy, termin nie jest zagrożony. Codziennie na budowie jest ok. dwustu pracowników fizycznych.

Co z tunelem na Ursynowie? Najwięcej do zrobienia jest na odcinku A, który zaczyna się węzłem przy ul. Puławskiej i biegnie dalej tunelem pod Ursynowem. Najdłuższy w Polsce tunel drogowy 2,3 km jest jeszcze rozgrzebany. Przedstawiciele wykonawcy, firmy Astaldi, tłumaczą, że na ukończeniu są prace konstrukcyjne, zabetonowano płytę jezdną. A dopiero wtedy będzie można zacząć roboty przy konstrukcji samej drogi.

– W ubiegły czwartek podpisaliśmy aneks do umowy. Nowy termin otwarcia tunelu to przyszły rok, na przełomie maja i czerwca. Dobrze by było, żebyśmy z początkiem wakacji mogli przejechać tym odcinkiem. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy kolejny raz przedłużali ten termin – postawił sprawę jasno Tomasz Żuchowski z GDDKiA. Sądząc po obecnym zaawansowaniu, zaproponowany termin jest ambitny. Problemem jest także widoczny brak pracowników. Na odcinku A – jak zauważył Żuchowski – w czasie wycieczki dla dziennikarzy pracowało niewiele osób. Jeśli dalej tak to będzie wyglądać, termin przyszłoroczny wydaje się nierealny. – Powiem wprost. Od dziś musi być tu większe zaangażowanie personalu, żebyśmy mogli ten termin dotrzymać – dodał.

