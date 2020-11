Południowa Obwodnica Warszawy - kiedy otwarcie? “Następne będzie przecięcie wstęgi”

Południowa Obwodnica Warszawy prawie gotowa. Całość ma zostać oddana w pierwszym półroczu 2021 roku, ale dwoma jej odcinkami pojedziemy jeszcze w tym roku.

Obecnie w budowie znajdują się trzy fragmenty drogi ekspresowej S2, ciągnące się pomiędzy węzłami Puławska a Lubelska. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy: tunel pod dzielnicą Ursynów (zadanie A), most przez Wisłę (zadanie B) oraz węzeł Patriotów i estakada nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym (Zadanie C). Dwa z trzech nowych odcinków POW są niemal gotowe - mowa o zadaniu B i C. Zaawansowanie prac sięga ponad 90%, a przed wykonawcą jeszcze tylko ostatnie wykończenia, testy obciążeniowe oraz odbiory.

Na tunel jeszcze poczekamy Na koniec prac czeka jeszcze odcinek A z tunelem pod Ursynowem. Tu do wykończenia jest nie tylko sam tunel, ale i nawierzchnia, po której pojadą samochody. Wykonawca tego odcinka, firma Astaldi będzie musiała także organizację ruchu w okolicy skrzyżowania z ulicą Rosoła. Całość ma zostać oddana do użytku w 2021 roku. W tunelu pojawi się także odcinkowy pomiar prędkości i ograniczenie do 80 km/h. Gotowe jest za to centrum zarządzania tunelem, które monitorować będzie ruch pojazdów na wspomnianym odcinku, zadba także o bezpieczeństwo kierowców w razie ewentualnego wypadku lub pożaru.

Pozostały ostatnie detale Za wykonanie odcinka B odpowiedzialna jest firma GÜLERMAK. Do jej zadań należało m.i.n stworzenie przeprawy przez Wisłę między Wałem Miedzeszyńskim, a węzłem Przyczółkowska - jest to ansze przedostatnie spotkanie już. Następne będzie najprawdopodobniej przecięcie wstęgi. Ułożona jest nawierzchnia, zainstalowane latarnie, zainstalowane balustrady. To już ostatnie dni i ostatnie tygodnie prac. Na wszystkich odcinkach wnioski o użytkowanie zostały już złożone, czekają nas ostatnie odbiory - mówił podczas konferencji prasowej Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gulermak, generalnego wykonawcy, odpowiedzialnego za wspomniany odcinek. Prace wykończeniowe trwają też na odcinku C. Oprócz prac wykończeniowych, otwarcie spowolnić mogą jedynie procedury odbiorowe. - Pozostała kwestia wniosku do Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego i pozwolenia na użytkowanie na całej trasie. Termin wizyty WIMBU nie został jeszcze wyznaczony - mówi Grzegorz Piątkowski, inżynier kontraktu POW. Ukończenie całości inwestycji pozwoli kierowcom jadącym autostradą A2 na wygodne i szybkie ominięcie Warszawy. Odcinków B i C możemy spodziewać się jeszcze w tym roku, odcinku A - dopiero w przyszłym. Zakończenie budowy całego ringu, czyli faktycznej opasającej całość stolicy obwodnicy to kwestia wciąż dalekiej przyszłości.