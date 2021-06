Polsko- czeskie rozmowy ws. KWB Turów: Wciąż trudno o czymkolwiek przesądzać. Kolejne spotkanie w przyszły czwartek

We wtorek po raz trzeci strona polska i czeska zasiadły do rozmów w sprawie KWB Turów. - Weszliśmy na etap technicznych rozstrzygnięć wielu kwestii. Jest on bardzo trudny i wymaga zaangażowania- przyznał minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

- Wciąż trudno o czymkolwiek przesądzać. W tego typu rozmowach przyjmuje się, że nic nie jest ustalone, dopóki wszystko nie jest ustalone- stwierdził Kurtyka.

Jednocześnie poinformował, że ze względu na przypadające na początek przyszłego tygodnia w Republice Czeskiej święto, rozmowy będą kontynuowane w kolejny czwartek.

Zarzuty Czech i nakaz TSUE

Pod koniec maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów.Wydobycie miało być wstrzymane do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie.