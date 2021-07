Polskiej piłce potrzebny jest totalny reset! Kosmiczny poziom ma za to reprezentacja siatkarzy, a żużel także wygrał z pandemią [ROZMOWA]

Jak ocenia pan postawę naszej piłkarskiej reprezentacji w finałach Euro2020?

Cóż, przykro powiedzieć: wielkie rozczarowanie. Tym bardziej dotkliwe, że na poprzednim Euro we Francji Polacy rozegrali najlepszy turniej w XXI wieku, znaleźli się w ćwierćfinale, gdzie dopiero po rzutach karnych ulegli przyszłemu mistrzowi Europy. Nie ma w tym chyba przypadku, że – poza wspomnianym wyjątkiem z 2016 roku - na mistrzostwach świata i Europy na 6 turniejach na 7 odpadliśmy w tym stuleciu już w fazie grupowej. To świadectwo słabości naszego futbolu. Wystarczy zauważyć, że w ostatnich 5 latach tylko raz Legia Warszawa i raz Lech Poznań zagrały w fazie grupowej europejskich pucharów. To w zestawieniu ze słabymi występami reprezentacji na mundialu w Rosji i teraz w ME dowodzi, że trzeba zrobić poważny reset w polskiej piłce. Taki, jak w pewnym momencie zrobili to Anglicy, którzy zapoczątkowali naprawę rewolucją w szkoleniu młodzieży. Recepta w zasadzie jest wiec gotowa, a jej wdrożenie zostawiam już nowemu prezesowi PZPN, którego poznamy w przyszłym miesiącu.