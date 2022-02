Polskie usługi i produkty IT nie są wystarczająco innowacyjne. Potrzebny jest service design

Service design - dlaczego to takie ważne?

Service Design ma na celu maksymalną optymalizację wszystkich procesów, tak by spełniały oczekiwania użytkowników. Nie istotne, czy optymalizujemy procesy i usługi już istniejące czy projektujemy nowe rozwiązanie – ważne, by przeprowadzić taką analizę, która umożliwi stworzenie usługi idealnej.

Źle zaprojektowany interfejs przekłada się na realne straty – uniemożliwia powodzenie wdrażania usługi, blokuje innowacyjność. Przekonał się o tym nawet Facebook.

W 2016 roku zauważył, że użytkownicy zaczęli między sobą zakładać grupy umożliwiające sprzedaż towarów, dlatego uruchomił Facebook Marketplace - platformę, która miała im to ułatwić. Dziś ta platforma to drugi co do wielkości marketplace na świecie (pod względem miesięcznej liczby aktywnych użytkowników lepiej radzi sobie tylko Amazon), ale jej początki wcale nie były obiecujące. Na drodze do sukcesu stał pozornie drobny element: nieefektywny przycisk wyszukiwania.