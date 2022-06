Polskie siatkarki pokonały Niemki w Lidze Narodów!

Schody zaczęły się w trzecim secie. Niemki przez długi czas miały dwa razy więcej punktów od naszych siatkarek (6:12 czy 8:16), ale ostatecznie wygrały do 14. W czwartym secie Polki wróciły do gry, ale tym razem przegrały do 23.

W tie-breaku podopieczne Stefano Lavariniego nie pozostawiły jednak złudzeń. W pewnym momencie prowadziły nawet 6:1, a ostatecznie zwyciężył 15:7.

To było czwarte spotkanie reprezentacji Polski w kobiecej Lidze Narodów w Stanach Zjednoczonych. Na starcie Polki pokonały Kanadę (3:1), a następnie przegrały z Brazylią (0:3) i ograły Koreę Południową (3:0).