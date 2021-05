Polskie MSZ o liście do czeskich władz w sprawie aborcji: Standardowy kanał dyplomatyczny

- Monitorowanie procesu legislacyjnego w krajach urzędowania, w szczególności w obszarach, które dotyczą, bądź mogą dotyczyć w istotnej skali obywateli RP, jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem ambasad RP- skomentował sprawę wiceminister spraw zagranicznych Polski Szymon Szynkowski vel Sęk w rozmowie z Onetem.

Jak tłumaczył, ewentualne wprowadzenie prawa, które jego zdaniem "miałoby stanowić próbę obejścia polskiego ustawodawstwa i zachęcać do naruszenia praw polskich obywateli na terenie Czech, w zrozumiały sposób może budzić uzasadnione zaniepokojenie polskiej placówki dyplomatycznej".

Szynkowski vel Sęk przyznał także, że ta informacja została przekazana Czechom "standardowym kanałem dyplomatycznym".

Przypomnijmy, sprawie napisał czeski "Respekt". Jak się okazuje, list z polskiej ambasady, który podpisał chargé d'affaires Antoni Wręga, był zaadresowany do do ówczesnego ministra zdrowia, Jana Blatnego. Do Ministerstwa Zdrowia Czech trafił 10 marca.