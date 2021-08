„Polskie getta” w niemieckich mediach. MSZ zapowiada zdecydowane działania

Na wpis odpowiedział polski konsulat w Manachium, który napisał pod postem: „Mówicie poważnie? Polskie getta? To wstyd, kiedy sponsorowany przez państwo nadawca rozpowszechnia tak przerażające fałszywe wiadomości! Poprawcie to przynajmniej w imię naszych dobrych stosunków polsko-niemieckich. Ludzie!”.

Wawrzyk: Kłamstwo historyczne DW

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk stwierdził, że artykuł niemieckiego nadawcy był „absolutnie skandaliczny”. - Powołujący się do czegoś, czego faktycznie nie było, służący temu, żeby rozłożyć niemiecką odpowiedzialność za Holokaust także na Polskę – powiedział we wtorek na antenie Polskiego Radia.

Dodał, że to, co napisało Deutsche Welle, to po prostu kłamstwo historyczne.