Polskie autobusy elektryczne najlepsze w Unii Europejskiej. Staliśmy się największym eksporterem tych pojazdów

Jak zwracają uwagę eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, elektromobilność to nie chwilowy trend. Rynek pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami okazał się wręcz bardziej odporny na pandemię COVID-19 niż rynek pojazdów spalinowych. Sprzedaż pojazdów elektrycznych na większości rynków rosła, a niejednokrotnie przyspieszyła.

- Na rosnącej popularności elektromobilności zyskała również Polska, która od kilku lat specjalizuje się w produkcji i eksporcie autobusów elektrycznych- napisano i dodano, że obecnie w kraju takie autobusy produkują trzy przedsiębiorstwa: Solaris w Bolechowie koło Poznania (Solaris Urbino Electric), Volvo we Wrocławiu (Volvo 7900 Electric) oraz MAN Truck & Bus w Starachowicach (MAN Lion’s City E).

Jednak największym producentem jest Solaris, który dotychczas pozyskał zamówienia na ponad 1 tys pojazdów elektrycznych (tyle ogółem wyprodukował i sprzedał autobusów wg stanu na połowę listopada ub.r.). Eksperci PIE powołując się na dane GUS wskazują, że w okresie I-XI 2020 r. polscy producenci dostarczyli do zagranicznych odbiorców autobusy elektryczne o wartości 213,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 50,7 proc. licząc rok do roku.