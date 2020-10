Polski tenis czeka na pierwszy wielkoszlemowy tytuł w singlu. Iga Świątek zagra o marzenia - French Open 2020

Na ten dzień polski tenis czekał 81 lat. W 1939 roku Jadwiga Jędrzejowska – jako ostatnia dotąd Polka – dotarła do finału Rolanda Garrosa. Następny wielkoszlemowy finał z udziałem polskiej rakiety zdarzył się dopiero 2012 roku. Agnieszka Radwańska przegrała z Sereną Williams w finale Wimbledonu. „Cześć, jestem Iga. Jeśli myślisz, że polski kobiecy tenis to tylko Agnieszka Radwańska, muszę prosić cię o chwilę cierpliwości...” – tak zaczęła materiał o samej sobie Świątek w TVN przed czterema laty. Nadszedł więc ten czas. Tenisistka z Raszyna już stała się pierwszą polską zawodniczką, która dotarła do finału w Paryżu w erze Open, może stać się pierwszą Polką, która wygra wielkoszlemowy tytuł.

– Marzyłam o finale French Open. To wspaniałe uczucie, ale wcale ten awans nie był dla mnie taki prosty. Cieszę się, bo do tej pory zdarzały mi się urazy w turniejach wielkoszlemowych. Teraz w końcu jestem zdrowa. Finał będzie więc niezwykły – mówiła Świątek w studiu Eurosportu.

Kenin sprawiła – małą, ale jednak – niespodziankę, eliminując w półfinale Petrę Kvitovą. Triumfatorka tegorocznego Australian Open deklaruje, że ma sposób na Świątek. – Z pewnością fakt, że grałam już w finale turnieju wielkoszlemowego, będzie moim atutem i zamierzam go wykorzystać. Zdaję sobie sprawę, jakie emocje towarzyszą pierwszemu takiemu meczowi w karierze. Liczę, że Iga będzie nieco zestresowana. Ja już wiem, czego się spodziewać, więc mam nadzieję, że wszystko ułoży się po mojej myśli – zaznaczyła Amerykanka, która przed styczniowym triumfem w Melbourne mogła pochwalić się jedynie 4. rundą imprezy wielko-szlemowej. Tak samo jak Świątek przed startem w Paryżu. Awans do finału sprawił, że Polka, na razie tylko wirtualnie, przesunęła się w rankingu WTA z 54. na 24. miejsce. Jeśli dziś wygra, od poniedziałku będzie siedemnastą rakietą świata. Zwycięstwo z Kenin to również przepustka do wielkiej fortuny, za triumf w Roland Garros organizatorzy płacą 1,6 mln euro. Sam udział w finale to zarobek w wysokości 850,5 tys. euro. Polka zarobi jeszcze kilkadziesiąt tysięcy euro za sukces w deblu. W finale jednak nie wystąpi. W półfinale od Świątek i Nicole Melichar lepszy okazał się duet Desirae Krawczyk/Alexa Guarachi (7:6, 1:6, 6:4).