Polski rząd przeciwny „Fit for 55”. Piotr Müller: Pakiet jest szkodliwy dla przeciętnego obywatela

Wicepremier, minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, w środę w Sejmie powiedział, że „rząd zrobi wszystko, by pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie”.

Rzecznik rządu pytany o te słowa w TVP Info powiedział, że w tej chwili nie ma jeszcze przyjętego żadnego pakietu. Zauważył, że to propozycja Komisji Europejskiej krytykowana nie tylko przez Polskę, ale też np. przez Francuzów „w zakresie kwestii paliw i nieruchomości i przeniesienia tam systemu ETS”.

Zdaniem Piotra Müllera, pakiet „Fit for 55” jest „po prostu szkodliwy dla przeciętnego obywatela, dla niego oznacza to podwyższenie kosztów”. – Ta UE, która miała być solidarna de facto chce przenieść koszty transformacji energetycznej na mniej zarabiających, my nie możemy się na to zgodzić. I widzę, że też inne kraje obserwują to, że to będzie nie tylko dla nas problem, ale i dla ich społeczeństw – mówił.