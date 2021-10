Polski paszport zyskuje na znaczeniu. Bez wizy można z nim odwiedzić 182 państwa

Polski paszport został bardzo wysoko sklasyfikowany w najnowszym rankingu Henley Passport Index 2021 - uzyskaliśmy 10. lokatę, najwyższą w historii tego zestawienia. Posiadacze polskiego dokumentu mogą podróżować bez konieczności uzyskiwania wiz aż do 182 państw i terytoriów.

Na czele rankingu znalazły się ex aequo Japonia i Singapur. Obywatele tych państw mają otwarte drzwi do 192 państw. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy i Korea Południowa - posiadacze paszportów tych państw mogą podróżować bezwizowo do 190 krajów.

Najniższe pozycje w rankingu siły paszportów zajęły takie państwa jak: Afganistan (ruch bezwizowy do zaledwie 26 państw), Irak, Syria, Pakistan, Jemen oraz Somalia.