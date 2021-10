Polski naukowiec o nobliście z chemii, u którego odbywał staż: prof. MacMillan był wymagający i mierzył wysoko

Tegoroczna nagroda Nobla z chemii trafiła do urodzonego w Szkocji i pracującego w Stanach Zjednoczonych Davida W.C. MacMillana oraz niemieckiego badacza Benjamina Lista. Nagrodzono ich za wkład w rozwój nowego rodzaju katalizy - tzw. asymetrycznej katalizy organicznej.

"Zadzwoniła do mnie żona z informacją, że MacMillan dostał Nobla z chemii. Byłem zaskoczony, bo nagrodzono typową chemię organiczną. Bardzo mnie to ucieszyło, zaraz wyślę mu gratulacje. Przypomniałem sobie od razu czas, kiedy odbywałem staż po uzyskaniu doktoratu u profesora MacMillana. Było to w roku 2008, gdy znalazłem się w jego laboratorium w jednej z najstarszych uczelni w USA, Uniwersytecie w Princeton, w stanie New Jersey.

Pamiętam go jako skupionego na pracy i bardzo wymagającego, 40-letniego wówczas profesora. Przechadzał się czasami po ogromnym laboratorium, ucinał krótkie rozmowy, wydawał polecenia i znikał. Seminaria dla swojej grupy badawczej prowadził niekiedy nawet do północy.