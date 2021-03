Polski mecz w Premier League w weekend? Trudny test Fabiańskiego

W niedzielę ciężka próba czeka Łukasza Fabiańskiego i jego West Ham, bo Młoty jadą na Old Trafford zagrać z Manchesterem United. Polski golkiper w tygodniu przedłużył kontrakt z klubem, a najlepszym sposobem na świętowanie tego wydarzenia byłaby wygrana z Czerwonymi Diabłami i przybliżenie się do europejskich pucharów w przyszłym roku. Ekipa Davida Moyesa to pozytywne zaskoczenie tego sezonu Premier League, ale goście będą musieli radzić sobie bez świetnie spisującego się ostatnio Jessiego Lingarda, który jest wypożyczony z United, przez co nie może wystąpić w tym meczu (transmisja Canal+Sport, godz. 20.15).

W Anglii równie ciekawie zapowiada się wcześniejszy mecz pomiędzy Arsenalem i Tottenhamem. Kanonierzy od pięciu spotkań czekają na zwycięstwo w derbach północnego Londynu, a i teraz może być im bardzo ciężko, bo Spurs złapali formę i szykują się na mocny finisz sezonu. Nie jest pewne, czy z powodu urazu w meczu zagra Harry Kane, ale media na Wyspach podejrzewają, że Jose Mourinho blefuje, mówiąc o kontuzji Anglika. Początek meczu o godzinie 17.30, Canal+Sport.