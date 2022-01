Polski Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i wsparcie dla rolniczego handlu detalicznego

Polski Ład. Dopłaty do paliwa rolniczego

W ramach Polskiego Ładu rząd zwiększył stawkę dopłat do paliwa rolniczego. Od 1 stycznia 2022 r. zwrot akcyzy za paliwo rolnicze został zwiększony. Ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych wzrósł także limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie. Podwyższony został również limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l.