Polski Ład. Wspólny PIT małżonków a ulga dla klasy średniej

Przepisy w ramach Polskiego Ładu znacząco zmienią zasady wspólnego rozliczenia małżonków w rocznym zeznaniu PIT składanym dopiero w 2023 roku, choć Polski Ład wprowadza też pewną zmianę już we wspólnym rozliczaniu małżonków w zeznaniu rocznym PIT za 2021 rok (składanym do 2 maja 2022 roku).

Polski Ład. Wspólny PIT małżonków za 2021

Zacznijmy od najbliższego wspólnego rozliczenia podatkowego PIT małżonków za rok 2021. Jak co roku, deklaracje PIT małżonkowie rozliczający się wspólnie (wraz z rzeszą innych podatników) składają do 2 maja 2022 roku. Coraz popularniejszym sposobem rozliczenia rocznego PIT jest oczywiście zeznanie składane online poprzez dobrze znaną stronę podatki.gov.pl. W tegorocznym, czyli składanym do 2 maja 2022 roku, zeznaniu PIT nie stosuje się jeszcze ulg przewidzianych przez Polski Ład. Obowiązują one dopiero dla zeznań rocznych PIT składanych w 2023 roku.