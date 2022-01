Polski Ład w praktyce. Komu przyniósł zysk? [PRZYKŁADY]

Jedną z grup, która najbardziej skorzystała na Polskim Ładzie, są emeryci i renciści. Osoby pobierające niewielkie emerytury w kwocie do 2500 zł brutto miesięcznie skorzystają z ogólnego podniesienia kwoty wolnej od podatku. Mówiąc wprost, od emerytur do tego poziomu kwotowego nie będzie już pobierany podatek. Ponadto emeryci pobierający świadczenie w kwocie do 12 800 zł brutto miesięcznie nie stracą, jak zapewnia rząd, ani złotówki - analogicznie jak ma to miejsce w przypadku osób pracujących na umowach o pracę (dzięki uldze dla klasy średniej).

Jak te zyski emerytów wyglądają w praktyce? Internauci pokazują konkretne przykłady. Oto kilka z nich: