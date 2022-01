Polski Ład w pigułce. Co trzeba wiedzieć? Pensje, podatki, emerytury, zdrowie, mieszkanie, dom, dzieci, rodzina Hubert Rabiega

Od 1 stycznia 2022 roku można już składać wnioski o wsparcie finansowe na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca Martyna Kamzol

Polski Ład to szeroki program reform społeczno-gospodarczych rządu Morawieckiego. Najważniejsze zmiany dotyczą podatków (wyższa kwota wolna, podniesiony drugi próg podatkowy), ale to dopiero początek listy. Co zatem składa się na Polski Ład?