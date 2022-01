Polski Ład. Ulga PIT-0 dla rodzin 4+. Ile wynosi i komu przysługuje?

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku to nie tylko wyższa kwota wolna czy ulga dla klasy średniej. W ramach tej szerokiej reformy podatkowo-społecznej rząd oferuje także nową preferencję dla rodziców wychowujących co najmniej czwórkę dzieci o nazwie PIT-0 dla rodzin 4+.

Polski Ład. Ulga PIT-0 dla rodzin 4+. Na czym polega i kto może skorzystać?

Ulga PIT-0 dla rodzin 4+ oznacza brak opodatkowania PIT-em przychodów każdego z rodziców do wysokości 85 528 zł rocznie (dla dwojga rodziców łączny przychód zwolniony z podatku wynosi 171 056 zł rocznie). Kwoty te dotyczą osób, do których przychodów nie stosuje się kwoty wolnej od podatku, czyli osób opodatkowanych liniowo lub ryczałtem. Rodzice pracujący na etatach zyskują jeszcze więcej z uwagi na stosowanie kwoty wolnej. Wówczas każdy rodzic osobno nie zapłaci ani złotówki podatku dochodowego do poziomu 115 528 zł przychodu rocznie. Małżonkowie rozliczający roczny PIT wspólnie nie płacą ani złotówki podatku dochodowego do poziomu 231 056 zł przychodu rocznie.